Евгений Петросян высказался об инициативе превратить дом Пугачевой в филиал «Аншлага»

Народный артист РСФСР Евгений Петросян отреагировал на предложение депутата Брянской областной думы и председателя общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаила Иванова превратить замок Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязи в резиденцию юмористов из «Аншлага». Его слова приводит издание «Абзац».

Так, по мнению депутата, юмористы программы «Аншлаг» могли бы перенести в подмосковный замок Примадонны творческую мастерскую и создать юмористический центр. Таким образом получится не только сохранить объект, но и создать новую точку притяжения туристов и фанатов проекта со всей страны.

Евгений Петросян, в свою очередь, подобное предложение Иванова не оценил.

«Я не очень понимаю, в чем ход мысли этого депутата. Лично мне эта инициатива кажется каким-то абсурдом. Это несерьезно», - поделился юморист.

После начала СВО на Украине Алла Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным* (признан в РФ иноагентом) и детьми из России в Израиль. Сейчас звездные супруги активно путешествуют по миру. Их периодически замечают в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее ведущий «Русского радио» объяснил, почему из эфира вырезали песни Аллы Пугачевой.