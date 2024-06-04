Брухунова оставила полугодовалую дочь Петросяну и покинула Москву с сыном

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова удивила поклонников объявлением об отъезде из Москвы. Она оставила на мужа полугодовалую дочь и отправилась в путешествие вместе с сыном Ваганом.

В личном блоге Брухунова опубликовала фото юного наследника, сообщив, что они вместе покинули дом. Дочь же она предпочла оставить дома вместе с 78-летним отцом.

«Мы с Ваганом отправляемся в маленькое путешествие», - заявила Татьяна, но больше подробностей поездки не раскрыла.

Отметим, что, кроме пожилого отца, за маленькой Матильдой во время отсутствия будут присматривать няни. Их у звездной семьи несколько. Одна занимается Ваганом, а вторая – его сестрой.

К слову, это уже не первый раз, когда Брухунова доверяет малышку посторонним людям. Зимой она провела неделю в Китае. Хотя на тот момент никто и не догадывался, что она стала мамой во второй раз, так как супруги появление на свет дочери скрывали. Из-за того, что Татьяну никто не видел беременной, многие даже заподозрили, что ребенка вынашивала суррогатная мать. Однако жена Петросяна это опровергала.

Ранее Евгений Петросян рассказал, почему дал дочери имя Матильда.