Ставший отцом в 78 лет Евгений Петросян объяснил, почему назвал дочь Матильдой

Шоумен и юморист Евгений Петросян объяснил, почему решил назвать дочь Матильдой. По его признанию, имя ему показалось редким и очень красивым, именно поэтому он дал его наследнице.

О том, что 78-летний артист вновь стал отцом, стало известно в 2024 году. Причем до этого поклонники даже не подозревали изменения в семье Петросяна, так как его жена Татьяна Брухунова не появлялась на публике с округлившимся животом. Из-за этого появились слухи о суррогатном материнстве, но супружеская пара их опровергает.

Брухунова делилась, что девочку родила она, а рассказать об этом они с мужем решили тогда, когда оказались готовы. Примерно в то же время, когда появились новости о появлении на свет малышки, родители раскрыли и ее имя, которое вызвало не меньше вопросов у фанатов. Матильда не впечатлила пользователей в Сети, и они стали критиковать Петросяна с Татьяной. Впрочем, сами они довольны выбором.

Как признался Евгений Петросян, имя для дочери ему нравится, и он не считает его странным.

«А почему не Матильда? Редкое и красивое имя», - заявил юморист в шоу НТВ «Ты не поверишь!».

Напомним, что у Петросяна с Брухуновой подрастает еще один ребенок – сын Ваган. Он родился в 2020 году, а назван был в честь отца Евгения Петросяна — Вагана Межлумовича.

Ранее Евгений Петросян рассказал, что его сын растет театральным человеком.