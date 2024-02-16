Евгений Петросян не будет отменять концерт на фоне слухов о болезни

Народный артист РСФСР, юморист Евгений Петросян не собирается отменять концерт в Москве на фоне слухов о болезни. Об этом он заявил ТАСС.

По словам комика, выступление в столице пройдет 2 марта, как и было запланировано. Артист не стал комментировать информацию о своей болезни, но заверил, что зрители смогут увидеть его на ближайшем концерте.

Ранее сообщалось, что Евгений Петросян попал в больницу с переломом предплечья. Юморист получил травму во время прогулки по Лесной улице в Москве.

Позднее появилась информация, что медики провели артисту операцию, установив титановые пластины методом остеосинтеза — соединения перелома фиксирующей конструкцией. При этом сам Петросян заявил, что находится в больнице на «обычной проверке».