Опубликовано 16 февраля 2024, 11:36
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Евгений Петросян не будет отменять концерт на фоне слухов о болезни
Прооперированный юморист Петросян заверил, что концерт в Москве состоится.
© Starface.ru
Народный артист РСФСР, юморист Евгений Петросян не собирается отменять концерт в Москве на фоне слухов о болезни. Об этом он заявил ТАСС.
По словам комика, выступление в столице пройдет 2 марта, как и было запланировано. Артист не стал комментировать информацию о своей болезни, но заверил, что зрители смогут увидеть его на ближайшем концерте.
Ранее сообщалось, что Евгений Петросян попал в больницу с переломом предплечья. Юморист получил травму во время прогулки по Лесной улице в Москве.
Позднее появилась информация, что медики провели артисту операцию, установив титановые пластины методом остеосинтеза — соединения перелома фиксирующей конструкцией. При этом сам Петросян заявил, что находится в больнице на «обычной проверке».