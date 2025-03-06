Евгений Миронов назвал «удивительной» и «смешной» новость о госпитализации. Об этом сообщает The Voice.

6 марта в СМИ появилась новость о госпитализации Евгения из-за проблем с сердцем. В беседе с журналистами актер удивился подобным сообщениям. По словам знаменитости, недавно он делал полное обследование организма, и его показатели были в норме.

«Я очень удивлен сообщениям о моих проблемах со здоровьем. Вы знаете, мне очень смешно. Недавно проходил ежегодный чек-ап, все медицинские показатели у меня в норме и чувствую я себя прекрасно», — высказался он.

Евгений добавил, что ведет активную творческую деятельность. Он играет в театре и работает над сценарием нового проекта.

«Так что приходите в театр и не верьте всем этим новостям о госпитализации — это бесчестные попытки нагнать трафик», — резюмировал актер.

Ранее актер Евгений Миронов раскритиковал «Анору» и заявил, что видел фильмы «покруче». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что актер Глеб Калюжный пытался сымитировать сотрясение мозга.