«Я видел и покруче»: Евгений Миронов честно высказался о фильме «Анора» с Юрой Борисовым

Актер Евгений Миронов высказался о фильме «Анора», удостоившемся множество престижных наград. В интервью Клео.ру артист заявил, что не считает картину достойной «Оскара».

Звезда театра и кино поддержал Юру Борисова, номинированного на премию «Оскар» за роль в «Аноре». Однако Евгений Миронов усомнился в том, что нашумевшая лента может получить высшую награду. Актер признался, что видел работы «и покруче».

«Я очень рад за Юру, за прекрасного российского артиста, который будет представлять нашу страну. Правда, не могу сказать, что картина, в которой он сыграл, мне очень понравилась. Это качественное кино, но для меня это — не „Золотая пальмовая ветвь“, я видел там победителей и покруче», — отметил Евгений Миронов.

Напомним, премьера фильма «Анора» режиссера и сценариста Шона Бейкера состоялась 21 мая 2024 года на 77-м Каннском кинофестивале, где картина получила «Золотую пальмовую ветвь» и была восторженно принята критиками. Также лента удостоилась шести номинаций на премию «Оскар», пяти — на «Золотой глобус», семи — на «Выбор критиков» и еще семи — на Премию Британской Академии в области кино.

16 февраля 2025 года на 78-й церемонии вручения наград Британской академии кино и телевизионных искусств «Анора» получила награды в двух номинациях: «Лучший кастинг» и «Лучшая женская роль» (Майки Мэдисон).

Ранее сообщалось о том, что актер Владимир Машков высказался о номинации Юры Борисова на «Оскар».