Актер Глеб Калюжный пытался сымитировать сотрясение мозга, чтобы избежать призыва. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, звезда сериалов «Вампиры средней полосы», «14+» получил повестку 17 октября. Он должен был явиться в военкомат через неделю. Источник отмечает, что в ноябре он обратился за помощью в больницу. 26-летний Глеб рассказал, что поскользнулся, упал, ударился головой и даже потерял сознание. Врачам он пожаловался на боль, тошноту и головокружение.

Но молодой человек отказался проходить обследования и сдавать анализы. Тогда медики выписали ему лекарства.

Источник предполагает, что Калюжный мог обратиться в больницу не просто так. В случае подтверждения сотрясения, его могли освободить от призыва на несколько месяцев.

Напомним, что актера Глеба Калюжного подозревают в уклонении от армии. В отношении него возбудили уголовное дело. За уклонение от срочной службы грозит до двух лет тюрьмы.

Ранее мы писали о том, что Глеб Калюжный встречался с пиарщицей Иды Галич, которая старше него на 10 лет. Не так давно звезда заявил о расставании с возлюбленной.