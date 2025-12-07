«Это я настоял»: Эдгард Запашный впервые прокомментировал скандальный развод брата

Эдгард Запашный раскрыл, почему заставил Аскольда рассказать о семейных проблемах.

Осенью артист публично рассказал, что долгие годы встречался с коллегой Дианой, от которой у него появился сын, которому уже девять лет.

Артист признался, что близкие не приняли его выбора и отвернулись от него. По словам Запашного, супруга Элен была в курсе существования сына. Но она была против того, чтобы тот был вхож в их семью. Эдгард подчеркнул, что не отвернулся от племянника и что сам был инициатором публичного признания брата.

«Фактически это я настоял на том, чтобы Аскольд сделал признание о ребенке. Он даже немножко перетянул. Возраст мальчишки уже позволяет ему задавать вопросы о папе. Я это начал чувствовать, понимать. И на протяжении всего этого времени говорил Аскольду: "Надо!"» — поделился дрессировщик в программе «Ты не поверишь!».

При этом Эдгард дал понять, что вмешиваться в личную жизнь брата не собирается — тот сам должен разобраться с женой, детьми и бывшей возлюбленной.

«Все-таки нахождение в разных местах Москвы дает о себе знать. Я не хочу брать инициативу на себя в этом вопросе. Он отец, он и должен всех со всеми подружить», — добавил артист.

Сам Аскольд заявлял, что перелом в отношениях наступил примерно спустя через семь лет брака. Постоянные гастроли Аскольда и нахождение Элен в Москве отдаляли супругов все сильнее.

«Началось с того, что мы просто стали существовать в разных мирах — я все время находился на гастролях, а она все время была в Москве. На это повлияла в том числе и ее мама. Она очень хотела, чтобы Элен была врачом, у них существует династийность, все родители мечтают, чтобы их дети были продолжателями общего дела», — делился Аскольд.

