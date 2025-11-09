«Не вижу ничего святого в этой женщине»: Эдгард Запашный осудил Лию Ахеджакову, поддержавшую Украину

Эдгард Запашный резко осудил Лию Ахеджакову, предавшую Россию и призывавшую к убийствам. В эфире подкаста главы ФПБК Виталия Бородина на VK Видео артист цирка заявил, что не видит «величия» в творчестве актрисы, поддерживающей врага страны.

Дрессировщик вспомнил, как к нему лично подошел главный редактор ведущей радиостанции страны и попросил «прекратить хейтить» Лию Ахеджакову, поскольку она – «наше все». Эдгард Запашный не скрывает: его возмутила данная просьба. Артист не признает «величия» и не видит «ничего святого» в артистке, которая не поддерживает Россию в трудное время, вместо этого встав на сторону врага.

«Я не вижу ничего святого в плане творчества в этой женщине. Да, артистка своего поколения, но это не величина. Признаю ее возраст, но не признаю ее величия, про которое кто-то говорит. Да даже если бы она была великой, это не означает, что она имеет права нарушать законы, призывать к убийствам, махать флагом нашего врага, и ей за это ничего не должно быть. Это меня расстраивает, это дискредитация нашей страны и власти», - заявил Эдгард Запашный.

Генеральный директор Большого Московского цирка убежден: в отношении предавших Россию знаменитостей в государстве нужно ввести понятие «враг народа». Эдгард Запашный призвал лишить таких артистов званий, наград, гражданства РФ и «государственной кормушки».

Напомним, Лия Ахеджакова не поддержала Россию в непростое время, а в 2023 году московский театр «Современник» убрал из своего репертуара последний спектакль «Игра в джин» с участием актрисы из-за ее гражданской позиции. 5 апреля 2023 года звезда фильма «Служебный роман» уволилась по собственному желанию из театра, в котором служила более 40 лет. В 2024 году артистка попала в скандал, когда после спектакля в США произнесла лозунг в поддержку Украины.

Ранее актриса Татьяна Васильева призвала Лию Ахеджакову убраться на Украину: «Она в России надоела уже всем».