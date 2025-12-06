«Люблю шизоидный тип мужчин»: Ксения Собчак высказалась об отношениях с Максимом Виторганом после развода

Ксения Собчак откровенно рассказала об отношениях с бывшим мужем Максимом Виторганом. В эфире шоу «Натальная карта» на VK Видео журналистка призналась, что любит мужчин с шизоидным типом личности, и раскрыла, чем ее когда-то привлек актер.

В 2013 году Ксения Собчак вышла замуж за Максима Виторгана, от которого родила сына Платона. Пара развелась через шесть лет после свадьбы, а их расставание сопровождалось скандалом. Еще во время брака с режиссером телеведущая стала демонстрировать отношения с Константином Богомоловым. Однажды мужчины даже подрались из-за избранницы.

«Женщина имеет право выглядеть так, как она хочет. Работать тем, кем она хочет. Спать и жить с тем, с кем она хочет», — объяснялась Ксения Собчак, комментируя происходящее.

Спустя несколько лет после разрыва журналистка признается: в первом супруге ее привлек его интеллект. По мнению Ксении Собчак, мозг является самой привлекательной зоной у мужчин. Вместе с тем экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» раскрыла, что в потенциальных избранниках ее привлекает эмоциональная холодность и отстраненность, чего не было в бывшем муже.

«Я шизоидный тип мужчин люблю. Первый муж был немного другой, он и есть очень умный человек — уровень образования, возможность говорить на самые разные темы. Это очень важный фактор для меня! <…> Если он дурак, то сколько бы шуток не было, это…» — заявила Ксения Собчак.

Говоря об отношениях с Максимом Виторганом после развода, телеведущая призналась, что до сих пор им восхищается. Более того, пара сохранила общение, избегая публичных разборок, ради 9-летнего сына.

«Платон рожден в любви, поэтому у меня с его папой классные отношения. Не понимаю, зачем устраивать после развода разбор грязного белья. Мы с Максимом дружим, все нормально, все общаются и публичных скандалов у нас не было, кроме эмоциональных моментов, но не будем о них», — отметила журналистка.

