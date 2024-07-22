НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 22 июля 2024, 16:26
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«Это вы в Дагестане?»: куда пропала Кристина Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте прилетела на отдых в Италию с мужем и дочерью.
«Это вы в Дагестане?»: куда пропала Кристина Орбакайте

© Korobeynikov Dmitry / East News

Певица Кристина Орбакайте сообщила о своем местоположении. Она отдыхает с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией в Италии.

Орбакайте разместила на странице в соцсетях видео из итальянского города Мерано.

«Хайкинг. Между Австрией и Италией», - произнесла певица.

Муж Орбакайте снял, как вместе с дочерью Кристина любуется горами. Публикацию оценила ее мать – певица Алла Пугачева.

В комментариях писали: «Это вы в Дагестане?», «Швейцария?»

Также пользователи соцсетей желали семье хорошего и приятного отдыха. Многие отмечали красоту этих мест.

Ранее сообщалось, что Пугачева обратилась к внуку Никите Преснякову в соцсетях и назвала сыном. Примадонна двумя словами прокомментировала его выступление в Bay Area.

В начале июля сообщалось, что после тура в Израиле Орбакайте улетела с семьей в Перу.

Источник фото:Korobeynikov Dmitry / East News
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
Теги:
Кристина Орбакайте
певица
муж
дочь