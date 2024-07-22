«Это вы в Дагестане?»: куда пропала Кристина Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте сообщила о своем местоположении. Она отдыхает с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией в Италии.

Орбакайте разместила на странице в соцсетях видео из итальянского города Мерано.

«Хайкинг. Между Австрией и Италией», - произнесла певица.

Муж Орбакайте снял, как вместе с дочерью Кристина любуется горами. Публикацию оценила ее мать – певица Алла Пугачева.

В комментариях писали: «Это вы в Дагестане?», «Швейцария?»

Также пользователи соцсетей желали семье хорошего и приятного отдыха. Многие отмечали красоту этих мест.

Ранее сообщалось, что Пугачева обратилась к внуку Никите Преснякову в соцсетях и назвала сыном. Примадонна двумя словами прокомментировала его выступление в Bay Area.

В начале июля сообщалось, что после тура в Израиле Орбакайте улетела с семьей в Перу.