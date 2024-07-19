Алла Пугачева обратилась к внуку Никите Преснякову в соцсетях и назвала сыном

Певица Алла Пугачева отреагировала на пост внука Никиты Преснякова в соцсетях и обратилась к родственнику. В комментарии артистка называла его сыном.

Пресняков рассказал о выступлении в Bay Area и показал фото с концерта. Он написал: «Как зажгли в Bay Area. Скоро выпустим несколько релизов на площадки, а осенью продолжим давать концерты».

Пугачева написала в комментариях: «Жги, сынок!» К этим словам она добавила три смайла в виде огня.

Ранее бывшая домработница Примадонны Людмила Дороднова отреагировала на сообщения о том, что в Юрмале певица была ссутулившейся. Она не согласилась с этими словами и добавила: при такой погоде, как там, можно «так ссутулиться — вообще не разогнуться!» Людмила также рассказала, что у певицы «ноги, сердце».

О том, что Примадонна находится в Юрмале, сообщалось 11 июля. Ее заметили на прогулке с подросшим сыном Гарри.