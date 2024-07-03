53-летняя певица Кристина Орбакайте улетела с мужем в Перу после тура в Израиле. Артистка показала семейное фото в соцсети.

Кристина Орбакайте закончила тур по городам Израиля. Она выступила в Хайфе, Беэр-Шеве, Ашдоде и Тель-Авиве. После гастролей знаменитость решила отдохнуть с семьей в экзотической стране. Ее выбор пал на Перу.

Кристина опубликовала семейные снимки из путешествия. На одном из фото певица позировала на улице с мужем и дочерью. Примечательно, что семейство было тепло одето, отдав предпочтение толстовкам и курткам. Также Орбакайте вместе с супругом посетили местный рынок, где попробовали экзотические фрукты.

«Перелетев через океан из Израиля, спустя сутки я уже в Перу. Наше лето продолжается в Лиме — здесь сейчас зима», — высказалась знаменитость.

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