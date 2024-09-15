«Это всегда прекрасно»: Алана Мамаева публично поздравила бывшего супруга с рождением сына

Алана Мамаева публично поздравила бывшего мужа с пополнением в семье.

В конце августа Павел Мамаев в третий раз стал отцом. Его супруга Надежда Санько родила ему сына, которого решили назвать в честь отца. В день выписки из роддома футболист преподнес жене дорогостоящий подарок в виде автомобиля Mercedes G-class, стоимость которого составляет 30 миллионов рублей.

Данный поступок высмеяла его бывшая супруга Алана, подчеркнув, что родной дочери он даже не подарил подарок в честь дня рождения. Модель не стала лично поздравлять экс-мужа с появлением сына. Однако несмотря на все их скандалы и судебные разбирательства, Алана публично прокомментировала рождение его сына. Блогерша искренне поздравила бывшего мужа с этим событием.

«Нет, я его не поздравила, но поздравляю. Малыш — это всегда прекрасно», — ответила Мамаева в шоу «Хватит слухов!».

Также Алана снова упомянула тот факт, что Павел не общается с дочерью Алисой и продолжает выплачивать маленькие алименты в размере 10 тысяч рублей в месяц.

Ранее мы писали о том, что жена футболиста Павла Мамаева рассказала, как прошли вторые роды.

Также сообщалось, что бывшая жена Павла Мамаева высмеяла его за увеличение алиментов на 623 рубля.