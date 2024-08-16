Бывшая жена Павла Мамаева высмеяла его за увеличение алиментов на 623 рубля

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана высмеяла его за сумму алиментов. Она раскрыла, что выплата увеличилась. Правда, на 623 рубля.

В личном блоге экс-супруга спортсмена опубликовала скриншот сообщения из банка. Она продемонстрировала денежный перевод от Мамаева, который оказался ниже прожиточного минимума. Однако, как отмечает Алана, это уже больше, чем было. Всего Павел отправил ей 14 тысяч 623 рубля.

«Девочки, алименты выросли. 623», - посмеялась Алана в Сети.

Напомним, что модель воспитывает дочь от спортсмена. Разошлись знаменитости довольно скандально. Алана обвинила бывшего мужа в изменах, а после развода заявила, что он финансово не поддерживает ребенка.

Из-за алиментов экс-супруги отправились в суд. В 2022 году Павел выиграл и добился снижения процентов по выплатам. Тогда Мамаева признавалась, что получает от спортсмена 11 095 рублей в месяц.

Ранее Алана Мамаева рассказала об отношениях Павла Мамаева с дочерью.