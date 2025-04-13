«Это все вранье»: жена Евгения Петросяна опровергла информацию о плохом самочувствии актера

Жена Евгения Петросяна опровергла информацию о плохом самочувствии актера.

Сегодня появились новости о том, что народному артисту РСФСР потребовалась эсктренная помощь врачей якобы из-за высокой температуры и сильного сухого кашля.

В СМИ также распространилась информация о том, что врачи диагностировали комику легкую степень коронавируса и подозрение на острый бронхит. От предложенной госпитализации юморист тогда отказался.

Однако супруга Петросяна Татьяна Брухунова опровергла эти новости и заявила, что ее муж чувствует себя хорошо, а его состояние не ухудшалось.

«Это все вранье, Евгений Ваганович в полном порядке», - обьяснила Брухунова изданию ТАСС.

Ранее мы писали о том, что Татьяна Брухунова восхитилась архивными кадрами с молодым Евгением Петросяном.

Также сообщалось, что Евгений Петросян высказался об инициативе превратить дом Пугачевой в филиал «Аншлага».