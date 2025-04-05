Татьяна Брухунова восхитилась архивными кадрами с молодым Петросяном. Об этом стало известно из соцсетей.

38-летняя Татьяна Брухунова выложила в своем блоге архивное видео с молодым Евгением Петросяном. К видеоряду женщина прикрепила песню Татьяны Куртуковой «Одного».

В комментариях пользователи начали интересоваться, в каком году были сделаны кадры. Оказалось, что видео было снято, когда Брухунова еще не родилась.

«Сентябрь 1962 года», — подписала кадры она.

Некоторые подписчики заметили сходство между Евгением Петросяном в молодости и его сыном Ваганом: «Вот сейчас видно, как похож сын на Евгения Вагановича», «Ваган очень похож на отца».

Напомним, разница в возрасте между супругами составляет 44 года.

Ранее мы писали о том, что жену Петросяна Брухунову возмутили «неблагодарные» зрители Большого театра.