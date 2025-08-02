«Это ведет нас к деградации»: Рома Зверь про использование искуственного интеллекта в музыке

Рома Зверь заявил, что использование искуственного интеллекта в музыке приведет к деградации человечества. Подробности приводит Пятый канал.

Артист возмутился из-за нынешней ситуацией в индустрии. По словам певца, он переодически включает музыку других исполнителей. Оказалось, что практически все песни похожи между собой. В этом Рома винит использование искуственного интеллекта.

«Раз в два-три месяца мониторю музыку. Включаю просто музыкальные каналы, радиостанции и слушаю, что сейчас происходит. Я просто обалдел от того, что девять из десяти песен практически одинаковые. Их не отличить», — подчеркнул певец.

Кроме того, артист подметил, что все треки были безликими. У него повилось ощущение, что их все писал один композитор.

«Человек не может написать так! Это искусственный интеллект. К сожалению, певцы и певицы используют вот такую простую технологию, которая просто все обезличивает. Это как будто одна длинная песня, и это ужасно, на мой взгляд. Это просто ведет нас к деградации, если честно», — заявил Рома Зверь.

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