Леонид Ярмольник похвалил песню протеже Филиппа Киркорова из четырех звуков. Об этом сообщает «Абзац».

Филипп Киркоров стал продюсером Марго Овсянниковой, которая столкнулась с критикой из-за песни «Кукареку». Пользователи Сети возмутились, что композиция состоит всего из четырех звуков. Однако Леонид Ярмольник похвалил совместную работу Филиппа и Марго. Он считает: если про песню говорят, значит Киркоров, как продюсер, достиг желаемого результата. По мнению Леонида, Филипп всегда отличался нестандартным мышлением.

«Филипп Киркоров всегда был не такой как все, в этом его прелесть. Если в песне его протеже есть сочетания букв, которые вызывают споры, то это, в первую очередь, проблема тех, кто пытается это обсуждать. В эту минуту такой прием показался Киркорову симпатичным, забавным или на что-то намекающим», — высказался Ярмольник.

Напомним, Марго — бывшая участница проекта «Дом-2». Однако славу ей принесло не ТВ-шоу, а музыкальная карьера и выходы в свет с Филиппом.

Ранее певица Марго Овсянникова рассказала, как стала фавориткой Филиппа Киркорова. Подробности читайте в этой новости.