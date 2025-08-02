«Это сложилось исторически»: Игорь Бутман высказался об уехавших из России артистах

Народный артист России, саксофонист и джазмен Игорь Бутман заявил, что покинувшие Россию деятели культуры не понимают, что происходит в стране, так как отрицают даже хорошие события.

«Конечно, это политическая подоплека, политические игры со стороны людей, которые агрессивно настроены против нашей страны - причем это сложилось исторически», - выразил уверенность Бутман в беседе с РИА Новости.

По его мнению, сбежавшие в 2022 году из России артисты не хотят слышать мнения, которые отличаются от позиции Запада.

«Они хотят видеть только то, что совпадает с позицией наших оппонентов», - отметил музыкант.

Он также добавил, что иностранные артисты при этом едут в Россию с гастролями, несмотря на давление Запада. Однако многие отказываются, так как боятся последующего хейта.

«Судя по тому, как развиваются творческие процессы, в России дела не просто не хуже, чем в Европе, а даже лучше», - заверил Бутман.

Ранее саксофонист заявил, что не общается с эмигрировавшими в 2022 году артистами. Он также признался, что был удивлен антироссийскими высказываниями экс-солиста группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова* (признан иноагентом на территории РФ). Бутман подчеркнул, что ему не близка позиция музыканта. При этом он напомнил, что во времена СССР Гребенщиков* «очень хорошо уживался с властью» и никогда не думал об отъезде из страны».

*Признан иностранным агентом на территории России