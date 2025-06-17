НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 17 июня 2025, 11:53
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«Это ваш сын?»: Татьяна Терешина показала возлюбленного, который младше на 23 года

Татьяна Терешина представила публике возлюбленного, который младше на 23 года.
«Это ваш сын?»: Татьяна Терешина показала возлюбленного, который младше на 23 года

© Starface.ru

Певица Татьяна Терешина представила публике возлюбленного, который младше на 23 года. Татьяна рассекретила ухажера в соцсети.

В личном блоге певица показала фото с новым возлюбленным. Им оказался 23-летний Михаил Смирнов. Судя по всему, артистку не смущает разница в возрасте. Татьяна открыто демонстрирует счастье в отношениях с молодым избранником.

«Попробуй быть лучшей версией Терешиной: найти себе еще моложе, еще красивее, еще идеальнее», — подписала она фото.

Избранник Татьяны далек от шоу-бизнеса. Чем он занимается — неизвестно. Также певица скрывает, при каких обстоятельствах познакомилась с Максимом.

«Это ваш сын?»: Татьяна Терешина показала возлюбленного, который младше на 23 года

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

К слову, пользователи Сети неоднозначно отреагировали на новый роман Татьяны. Многие посчитали, что она опубликовала фото с сыном.

«Это ваш сын? Молодым нужны молодые», — написали россияне.

«Это сын моей будущей свекрови», — ответила знаменитость.

Ранее хирург Мадина Байрамукова предположила, что певица Татьяна Терешина делала пластику губ. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, почему Регина Тодоренко долго скрывала третью беременность.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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