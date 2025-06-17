«Это ваш сын?»: Татьяна Терешина показала возлюбленного, который младше на 23 года
© Starface.ru
Певица Татьяна Терешина представила публике возлюбленного, который младше на 23 года. Татьяна рассекретила ухажера в соцсети.
В личном блоге певица показала фото с новым возлюбленным. Им оказался 23-летний Михаил Смирнов. Судя по всему, артистку не смущает разница в возрасте. Татьяна открыто демонстрирует счастье в отношениях с молодым избранником.
«Попробуй быть лучшей версией Терешиной: найти себе еще моложе, еще красивее, еще идеальнее», — подписала она фото.
Избранник Татьяны далек от шоу-бизнеса. Чем он занимается — неизвестно. Также певица скрывает, при каких обстоятельствах познакомилась с Максимом.
К слову, пользователи Сети неоднозначно отреагировали на новый роман Татьяны. Многие посчитали, что она опубликовала фото с сыном.
«Это ваш сын? Молодым нужны молодые», — написали россияне.
«Это сын моей будущей свекрови», — ответила знаменитость.
Ранее хирург Мадина Байрамукова предположила, что певица Татьяна Терешина делала пластику губ. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, почему Регина Тодоренко долго скрывала третью беременность.