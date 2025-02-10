«Женщина небесной красоты»: как Татьяне Терешиной удается не меняться с годами
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Экс-солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина, хотя и не выступает активно с концертами, тем не менее часто появляется на разных светских мероприятиях. И многие отмечают, что она выглядит просто потрясающе. Сама Татьяна не скрывает, что чуть больше года назад она прибегла, как она называет, к «небольшому тюнингу». Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова изучила по фото внешность певицы и в беседе с сайтом «Страсти» попыталась определить: что именно она делала с лицом? Выглядит ли она моложе своего возраста? И какие процедуры ей можно посоветовать, чтобы продлить молодость?
«Сразу скажу: лично для меня Терешина - это вообще женщина небесной красоты. Еще много лет назад, когда Татьяна была на пике своей популярности, она своей внешностью вызывала только восхищение. В ней было прекрасно все - и лицо, и фигура, и образ в целом. На протяжении последних нескольких лет я не могу сказать, что во внешности Терешиной произошли какие-то резкие изменения. Она по-прежнему выглядит хорошо»,
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Татьяна Терешина – 1979-го года рождения. Получается, в этом году ей исполнится 46. Эксперт отметила, что для своих лет она выглядит очень хорошо. Даже потрясающе.
«Если внимательно изучать ее фотографии, то в ее внешности не найдешь явных следов вмешательств пластического хирурга. Я думаю, что там не было круговой подтяжки лица. А вот контурная пластика губ точно присутствовала. Также она однозначно регулярно делает аппаратные и инъекционные процедуры, которые поддерживают качество кожи на высоком уровне. Возможно, была выполнена эндоскопическая подтяжка в верхней и средней трети лица. Но это все - очень аккуратно, очень ювелирно»,
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Пластический хирург высказалась о том, что можно было бы посоветовать звезде. Но она подчеркнула, что у певицы отличный косметолог, который наверняка рассказывал ей, например, про RF-лифтинг.
По ее словам, эта процедура использует радиочастоты для подтяжки кожи, что позволяет вернуть ей упругость и улучшить текстуру. RF-лифтинг весьма эффективен для уменьшения морщин и повышения тонуса кожи. Такой подход дает возможность не только освежить внешний вид, но и добиться более молодого и подтянутого облика без радикальных вмешательств.
«Из инъекционных процедур можно рассмотреть возможность проведения биоревитализации. Эта процедура предполагает введение гиалуроновой кислоты в глубокие слои кожи, что позволяет улучшить уровень увлажненности и восстановить кожу после стрессов и усталости. Такие процедуры могут стать незаменимыми помощниками в поддержании молодости и здоровья кожи»,
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
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