«Женщина небесной красоты»: как Татьяне Терешиной удается не меняться с годами

Пластический хирург высказалась о том, что можно было бы посоветовать звезде. Но она подчеркнула, что у певицы отличный косметолог, который наверняка рассказывал ей, например, про RF-лифтинг.

По ее словам, эта процедура использует радиочастоты для подтяжки кожи, что позволяет вернуть ей упругость и улучшить текстуру. RF-лифтинг весьма эффективен для уменьшения морщин и повышения тонуса кожи. Такой подход дает возможность не только освежить внешний вид, но и добиться более молодого и подтянутого облика без радикальных вмешательств.