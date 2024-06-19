«Это уже оборотни»: Александр Серов высказался об уехавших из России артистах

Народный артист РФ Александр Серов поделился мнением о коллегах, которые уехали из России после начала СВО. Об этом он заявил в интервью проекту «СКАЖИНЕМОЛЧИ», опубликованном на YouTube.

«Видите ли, каждый человек — кузнец своего счастья. Что тут скажешь? Может, у них боязнь: а что будет завтра? Может, у них неуверенность в своих силах. Может, они по семейным обстоятельствам, еще по каким-то причинам уехали… У меня нет объективной информации от них…», — заявил музыкант.

При этом исполнитель осудил эмигрировавших деятелей культуры, которые во время нахождения в России удостоились почетных званий. По его мнению, такие артисты обязаны в трудный период быть со своей страной.

«Это уже оборотни. Это некрасиво. Могли бы сказать: „Я не возьму вашу медаль, вашу награду. Я с вами не согласен“. А если они взяли, то что же тогда включать заднюю?», — заключил Серов.

Ранее дочь Александра Серова призналась, что ее муж и отец перестали общаться.

Также актер Александр Домогаров высказался об уехавших из России артистах.