«Это их выбор»: Александр Домогаров высказался о покинувших Россию артистах

Народный артист России Александр Домогаров поделился мнением об уехавших из России артистах. Его слова приводит aif.ru.

По словам актера, он не имеет права осуждать кого-то из эмигрировавших артистов, поскольку отъезд из РФ является их личным выбором. При этом знаменитость негативно относится к деятелям культуры, позволяющим себе критику России.

«Кто я такой, чтобы их осуждать, судить? Это их выбор, их жизнь. Не имею такого права. У меня резко отрицательное отношение к тем, кто из-за бугра начинает оскорблять и обижать мою Родину», - заявил Домогаров.

Артист предположил, что некоторые звезды после отъезда из родной страны и потери славы пытаются с помощью русофобской риторики напомнить о себе. Он также допустил, что ряд артистов после начала СВО не разобрались в ситуации и резко уехали из страны, однако теперь не могут вернуться обратно из-за страха.

«Очень согласен с выражением Сергея Бодрова-младшего, царствие небесное: в такой ситуации всегда нужно быть со своей страной, даже если она не права. Потом будем разбираться, кто прав, кто виноват», - заключил актер.

Ранее Александр Домогаров рассказал о своей пенсии.