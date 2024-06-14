«Они не сошлись характерами»: дочь Серова рассказала о конфликте мужа с отцом

Дочь народного артиста России Александра Серова рассказала, что ее муж и отец прекратили общение. Соответствующая публикация появилась в микроблоге девушки.

По словам наследницы звезды, ее супруг и отец не сошлись характерами.

«Они не сошлись характерами. Муж не готов делать первый шаг для примирения. Я лично за мир и за то, чтобы все были дружны. Но от меня ничего не зависит, так что, как есть», — поделилась Мишель Серова.

Напомним, Мишель Серова в мае 2019 года вышла замуж за бизнесмена Романа Жукова. Торжество прошло в московском ресторане «Четыре сезона». Артистка признавалась, что звездный отец не сразу принял ее избранника. Музыкант настороженно отнесся к появлению в жизни дочери мужчины, которого он не знал, поэтому задавал предпринимателю много вопросов, однако затем их отношения наладились.

Дочь исполнителя с семьей даже несколько лет жила около него — в отдельном доме, который находится на одном участке с особняком Серова. Певец сам предложил Мишель переехать к нему, чтобы у него была возможность чаще видеться с ней и внучкой. Певица признавалась, что подобное соседство всех устраивало, однако в итоге они решили разъехаться.

Ранее дочь Серова отреагировала на слухи, что приобрела дом на деньги отца.