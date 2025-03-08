«Это уже на постоянке в райдере»: Кристина Асмус о постельных сценах в кино

Кристина Асмус высказалась по поводу постельных сцен со своим участием. Девушка не стала скрывать, что этот пункт у нее даже прописан в райдере.

Звезда фильма «Текст» все еще продолжает получать шутки в свою сторону по поводу съемок в постельных сценах. Напомним, что как только проект Клима Шипенко вышел на большие экраны, девушка столкнулась с большим количеством хейта из-за своей откровенной роли.

На этот раз Асмус опубликовала в личном блоге кадр со съемок проекта «Склиф» с участием Матвея Лыкова: именно с ним она лежит на кровати. Девушка пошутила, что она не соглашается на роли, если в сценарии не прописаны постельные сцены. По словам Кристины, этот пункт у нее уже прописан в райдере.

«"А постельные сцены будут?" — "Конечно, братцы, это уже на постоянке в моем райдере"», — посмеялась Асмус в личном блоге.

Однако ранее из-за съемок в «Тексте» Кристине было непросто из-за хейта: тогда девушка призналась, что пожалела, когда согласилась на эту роль. Кристина заявляла, что ей было очень трудно как женщине, которая себя вечно стесняется. Кроме того, она была готова выплатить неустойку за отказ сниматься в подобных сценах и дождаться, пока для этого подберут дублершу.

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