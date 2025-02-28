Асмус выложила чувственный ролик с участием Харламова в его день рождения. Об этом стало известно из соцсетей.

Бывшая жена Гарика Харламова поздравила юмориста с днем рождения. 28 февраля ему исполнилось 44 года. Асмус весьма необычным способом решила поздравить Харламова — она выложила архивное видео, на котором юморист гладит ногу актрисы под столом. В тот момент супруги ехали в поезде.

«Ладно, с днем рождения! Было на уровне, сейчас просто отпад», — подписала видео она.

Учитывая, что в 2024 году Харламов женился на актрисе Екатерине Ковальчук, некоторые подписчики Асмус решили, что таким образом бывшая жена решила уколоть юмориста: «Провокационное поздравление», «Муж — это временно, бывший муж — навсегда», «Полегче, Крис».

Ранее мы писали о том, что актриса Кристина Асмус появилась на премьере фильма в платье за 75 тысяч рублей.