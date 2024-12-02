«Это уже болезнь какая-то»: Лера Кудрявцева заявила о необычной зависимости

Лера Кудрявцева сравнила себя с сороконожкой из-за зависимости от обуви. Телеведущая пожаловалась на необдуманные покупки в эфире шоу «Звезды сошлись».

По словам Леры, как только у нее появляется свободное место в гардеробе, она сразу заполняет его новыми туфлями. На сегодняшний день в доме Кудрявцевой больше 100 пар обуви. В лучшем случае телеведущая надевает обновку один раз, а дальше — раздает знакомым.

«Ужасно. Вообще это уже болезнь какая-то, наверное? Синдром сороконожки какой-то, да», — высказалась знаменитость.

Татьяна Буланова заявила, что, как и Лера, коллекционирует туфли. В ее гардеробе 1000 пар обуви, самая дорогая покупка обошлась в 500 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что шестилетняя дочь Леры Кудрявцевой заболела ветрянкой. Подробности читайте в этой новости.

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