Шестилетняя дочь Леры Кудрявцевой заболела ветрянкой

Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что ее шестилетняя дочь заболела. У девочки обнаружили ветрянку.

Об этом Кудрявцева рассказала в своем Telegram-канале.

«Маша ветрянкой заболела. Я ее называю рысью», - написала ведущая.

Других подробностей о состоянии дочери Кудрявцева не привела.

Ранее поклонница ведущей опубликовала фото с ней – на снимке Лера была без макияжа и укладки. В Сети высмеяли внешность знаменитости, однако Кудрявцева не стала молчать. Она рассказала, что не отказывает в фото, даже если выглядит «как обезьяна». Также она призналась, что при сне по 4 часа в сутки «можно и хуже выглядеть» - и только на работе ее «приводят в божеский вид».

Кудрявцева не комплексует и не стесняется из-за возраста. «Мне 53. Останьте», - писала она.