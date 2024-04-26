«Это ужасно!»: Татьяна Буланова рассказала о браке с абьюзером

55-летняя певица Татьяна Буланова призналась, что жила в браке с абьюзером. Артистка поделилась откровением в эфире YouTube-шоу Марии Лебедевой.

Татьяна Буланова счастлива в третьем браке с Валерием Рудневым. Певица не скрывает, что бизнесмен делает все для ее комфорта. При этом Татьяне тяжело вспоминать о предыдущих отношениях. Буланова призналась, что жила с абьюзером, который причинил ей много вреда.

«Если вы живете с абьюзером — у меня такое было — это ужасно! Мне тоже было страшно разводиться. Как приличный человек, я понимала, что нужно будет держать удар, начнутся разговоры, нападки с вопросами», — высказалась знаменитость.

По словам Татьяны, она не жалеет, что ушла от мужа. Певица убеждена: страдания в браке вредят как супругам, так и детям.

Примечательно, что Буланова не стала открыто говорить, кого из мужей считает абьюзером.

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