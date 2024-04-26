Режиссер Федор Бондарчук надел футболку бренда Канье Уэста с нецензурной надписью. Об этом сообщает Telegram-канал The Flow.

В Сети появились черно-белые кадры с новой фотосессии Федора. Режиссер выбрал для съемки молодежный образ. Он надел футболку от бренда Канье Уэста с нецензурной надписью на русском. Также Бондарчук отдал предпочтение массивным туфлям и брюкам. Федор позировал на режиссерском стуле со своим именем.

Примечательно, что в марте 2024 года зарубежный рэпер появился на публике в аналогичной футболке.

К слову, в Telegram-канале Ксения Собчак отреагировала на снимки Федора, написав, что он «в теме».

Ранее сообщалось, что 56-летний режиссер Федор Бондарчук появился на кинопремии без обручального кольца. В Сети уже несколько месяцев обсуждают расставание Федора с молодой женой, однако сами знаменитости никак не комментируют слухи. Подробности смотрите в этой новости.

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