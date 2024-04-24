Певица Татьяна Буланова рассказала о финансовых проблемах экс-возлюбленных. Артистка вспомнила о предыдущих браках в эфире YouTube-шоу Марии Лебедевой.

Первым мужем певицы стал Николай Тагрин. По словам Татьяны, у них с продюсером был раздельный бюджет. Буланова сама за себя платила, но иногда брала в долг у продюсера. После рождения сына, деньги стали общими. Несмотря на это, артистка стыдилась просить у мужа финансовую помощь.

«Даже в ресторане он спрашивал: «Угостить тебя?». А так я сама везде за себя платила», — рассказала знаменитость.

Во второй раз Татьяна вышла замуж за футболиста Владислава Радимова. Спортсмен считал, что «мужчина должен зарабатывать». Певица верила, что супруг сможет ее обеспечивать. Однако спустя время она поняла, что у Владислава «только слова»: Буланова продолжала работать и самостоятельно себя обеспечивать.

«Подвижек никаких не было», — пояснила артистка.

По словам Татьяны, она почувствовала себя женщиной только в третьем браке. Молодой муж Булановой делает все, чтобы она «вообще не работала».

«Валера говорит, что когда будет возможность, то он постарается сделать так, чтобы я вообще не работала. Или чтобы это было дозированно. Но я по-другому не смогу жить», — резюмировала знаменитость.

Ранее сообщалось, что молодой муж Татьяны Булановой Валерий Руднев задолжал приставам почти 9 млн рублей. Подробности читайте в этой новости.