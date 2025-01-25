«Это ужас!»: Галина Польских отреагировала на слухи о выявленном у нее раке

В СМИ появились тревожные новости о болезни Галины Польских. Сообщалось, что у артистки выявили рак почки. Звезда советского кино вышла на связь и прокомментировала эти сообщения.

Народная артистка пришла в шок от услышанных новостей. Польских завершила, что у нее действительно были проблемы с почками, но не рак. Звезда заверила, что абсолютно нормально себя чувствует.

«Конечно, все в порядке. С почками были какие-то проблемы, но не рак. Это ужас! Проверилась я. Ужас, какие сплетни, какие ужасные разговоры», — приводит слова знаменитости NEWS.ru.

Напомним, что в ряде Telegram-каналов сообщалось о тяжелой болезни актрисы. Она якобы попала в больницу на обследование, и в этот момент у Польских выявили рак.

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