«Начали заказывать еду, вместо того, чтобы питаться домашней»: у Ивана Краско заподозрили рак

Бывшая жена Ивана Краско, художница Наталия Вяль рассказала об ухудшении состояния здоровья 94-летнего актера. По ее словам, уже несколько недель народный артист жалуется на боли и потерю аппетита.

В беседе с NEWS.ru Вяль пояснила, что поддерживает связь с помощницей актера Дарьей, которая рассказала, что у Краско заподозрили рак кишечника.

«Все потому, что Иван Иванович и Дарья начали заказывать еду, вместо того, чтобы питаться домашней. Раньше, когда он жил на Фонтанке, мальчишки готовили для папы, они у меня приучены к этому и умеют. Но сейчас у Ивана Ивановича с Дашей иная политика», - сказала Вяль.

Она подчеркнула, что не сможет помочь экс-супругу финансово в случае подтверждения онкологического заболевания. Вяль выразила уверенность, что Краско стало не хватать денег, когда с ним начала жить сиделка.

Ранее появились слухи, что у народного артиста роман с молодой помощницей, хотя они все отрицают. Краско даже съехался с девушкой и теперь живет не только с ней, но и с ее родителями.