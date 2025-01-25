У известной советской актрисы выявили рак почки

85-летняя актриса Галина Польских больна раком. Врачи выявили у советской кинозвезды злокачественную опухоль в почке.

Народная артистка обратилась в Боткинскую больницу из-за плохого самочувствия. Польских отправили в круглосуточный стационар для прохождения курса терапии. Во время обследования врачи обнаружили у Галины Александровны рак почки, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Менеджер звезды пояснила, что актриса на данный момент находится дома и в больницу пока не ложилась.

За свою карьеру Галина Польских сыграла в более 170 картинах. Она появилась, в том числе в известных советских фильмах: «Я шагаю по Москве» и «Тени исчезают в полдень» и «Дикая собака Динго». Актриса также снималась в современных проектах: «Елки-10», «Ева, рожай!» и других.

В декабре прошлого года у актрисы выявили неизлечимое заболевание легких - пневмофиброз, который мог развиться из-за перенесённой пневмонии. Болезнь оказывает сильную нагрузку на сердце, сосуды и иммунитет.