Вместо сцены - морг и трупы: дочь Глюкозы определилась с будущей профессией

18-летняя дочь певицы Глюкозы (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) Лидия определилась с будущей профессией. Наследница артистки рассказала, что мечтает работать патологоанатомом.

Лидия пошла по стопам матери и выступает на сцене под псевдонимом Ray. Но девушка хочет получить образование, не связанное с музыкой. Она призналась, что планирует поступить в медицинский вуз из-за любви к естественным наукам: химии и биологии.

«Если пойду в медицинский, то, возможно, потом смогу перейти на патологоанатомию, — поделилась Лидия в разговоре с «7Дней.ru». — Это мне было бы очень интересно. Пока что это просто мечта».

Учеба в школе далась непросто дочери исполнительницы хита «Танцуй, Европа». Лидию дважды отчисляли из-за плохого поведения, и после девятого класса она перешла на семейное обучение. При этом звездная мама никогда не читала мораль наследнице, а наоборот всегда была на ее стороне. Глюкоза считает, что современная система образования не учитывает потребности подростков.

В июне 2006 года артистка вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова. Помимо Лидии, у супругов есть 13-летняя дочь Вера.

Напомним, в прошлом году Глюкоза угодила в скандал в Красноярске, когда вышла на сцену в неадекватном состоянии. Поклонники решили, что звезда находится под наркотиками, но она утверждала, что всему виной антидепрессанты. Лидия тогда поддержала маму и встала на ее сторону.