«Это унизительно, ты меня позоришь!»: Игорь Верник раскрыл, почему сын отказывается сниматься с ним в кино

Игорь Верник раскрыл, что сын отказывается сниматься с ним в одних проектах.

25-летний Григорий решил пойти по стопам отца и стать актером, окончив студию МХАТ. Однако ему не очень нравится сниматься в кино вместе с папой, с которым он впервые дебютировал в фильме «Избранница».

Игорь раскрыл, что им с наслдеником предложили участие в проекте «ВИА Васильки», где они должны были сыграть одного персонажа. Однако, по словам Верника, Григорий долго отказывался, так как для него сниматься с отцом унизительно.

«Мы все время отказываемся от этой истории. Причем пару раз я сказал Грише: "Ну давай уже снимемся. Хорошая история, пускай это будет часть нашей биографии". А он говорит: "Я не хочу тебя знать, не хочу соединяться с тобой, ты мне не интересен! Это унизительно для меня, ты меня позоришь!"» — жалуется на наследника Верник.

Но актеры все же приняли предложение сыграть одного и того же героя: Игорю пришлось долго уговаривать Григория. Также Верник старший подчеркнул, что они не играют родственниов в кадре.

«Только мы играем не отца и сына, а одного и того же персонажа разного возраста. Мы в кадре не виделись. Как партнеры-актеры мы еще не взаимодействовали. Мне дико этого хочется!» — признался Игорь в шоу «Кстати».

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