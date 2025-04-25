Анастасия Волочкова рассказала о проблемах с тортом для свадьбы дочери. Об этом стало известно из соцсетей.

Балерина Анастасия Волочкова продолжает подготовку к свадьбе дочери Ариадны, которая состоится уже 26 апреля. Знаменитость призналась, что праздничный торт, который она заказывала, оказался не готов.

«Пока я вчера танцевала, произошла невероятно огорчительная накладка со свадебным тортом, который я заказала для свадьбы Ариадны. Его должны были изготовить в дворцовом стиле под стать золотому залу Особняка Мясникова, где завтра состоится торжество», - рассказала она.

Волочкова добавила, что ситуацию спасти ей помогают уже другие кондитеры из Санкт-Петербурга.

«Без приключений у меня не бывает», - подытожила балерина.

Ранее мы писали о том, что мачеха Ариадны прокомментировала высказывания Волочковой об избраннике дочери.