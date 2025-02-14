«Это ты или твоя дочь?»: звезда «Беспринципных» удивила помолодевшим видом
© Starface.ru
Звезда «Беспринципных» Кристина Бабушкина показала фигуру в купальнике на Мальдивах. Актриса поделилась пляжным снимком в соцсети.
47-летняя актриса, как и многие звезды, проводит отпуск за рубежом. Так, Кристина улетела на Мальдивы, и теперь в ее блоге много солнечных фото. На последнем кадре Бабушкина предстала в зеленом купальнике и сидящей на песке.
«Местная на районе», — написала знаменитость.
К слову, фолловеры с восторгом отреагировали на снимки актрисы. Некоторые подписчики и вовсе не узнали Кристину, отметив ее помолодевший вид и сравнив с дочкой.
«Кристин, это ты или твоя дочь? Не могу понять. Отдых творит чудеса? Выглядишь просто шикарно», — написали поклонники.
Ранее Кристина Бабушкина заявила, что задумалась о приеме «Оземпика» для похудения. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что Анна Калашникова разочаровалась в высшем образовании.