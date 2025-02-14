НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 14 февраля 2025, 15:32
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«Это ты или твоя дочь?»: звезда «Беспринципных» удивила помолодевшим видом

Звезда «Беспринципных» Бабушкина показала фигуру в купальнике на Мальдивах.
«Это ты или твоя дочь?»: звезда «Беспринципных» удивила помолодевшим видом

© Starface.ru

Звезда «Беспринципных» Кристина Бабушкина показала фигуру в купальнике на Мальдивах. Актриса поделилась пляжным снимком в соцсети.

47-летняя актриса, как и многие звезды, проводит отпуск за рубежом. Так, Кристина улетела на Мальдивы, и теперь в ее блоге много солнечных фото. На последнем кадре Бабушкина предстала в зеленом купальнике и сидящей на песке.

«Местная на районе», — написала знаменитость.

К слову, фолловеры с восторгом отреагировали на снимки актрисы. Некоторые подписчики и вовсе не узнали Кристину, отметив ее помолодевший вид и сравнив с дочкой.

«Это ты или твоя дочь?»: звезда «Беспринципных» удивила помолодевшим видом

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

«Кристин, это ты или твоя дочь? Не могу понять. Отдых творит чудеса? Выглядишь просто шикарно», — написали поклонники.

Ранее Кристина Бабушкина заявила, что задумалась о приеме «Оземпика» для похудения. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Анна Калашникова разочаровалась в высшем образовании.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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