«Это ты или твоя дочь?»: звезда «Беспринципных» удивила помолодевшим видом

Звезда «Беспринципных» Кристина Бабушкина показала фигуру в купальнике на Мальдивах. Актриса поделилась пляжным снимком в соцсети.

47-летняя актриса, как и многие звезды, проводит отпуск за рубежом. Так, Кристина улетела на Мальдивы, и теперь в ее блоге много солнечных фото. На последнем кадре Бабушкина предстала в зеленом купальнике и сидящей на песке.

«Местная на районе», — написала знаменитость.

К слову, фолловеры с восторгом отреагировали на снимки актрисы. Некоторые подписчики и вовсе не узнали Кристину, отметив ее помолодевший вид и сравнив с дочкой.