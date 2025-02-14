«Роллс-Ройса у меня еще нет!»: Анна Калашникова разочаровалась в высшем образовании

Певица и телеведущая Анна Калашникова заявила о своем сожалении по поводу времени, потраченного на высшее образование. Несмотря на три высших образования, красный диплом и золотую медаль, 40-летняя артистка считает, что десять лет учебы были пустой тратой времени.

Светская львица считает, что вместо учебы и получения высшего образования ей нужно было сосредоточиться на зарабатывании денег. Она привела в пример подростков-блогеров, которые в раннем возрасте становятся миллионерами.

Калашникова призналась, что потратила на учебу полжизни. Звезда провела шесть лет в одном институте и три года в другом. Она получила золотую медаль в школе, а в вузе — красный диплом.

По словам Анны, сейчас блогеры становятся миллионерами в 14−15 лет. Телеведущая сожалеет, что не последовала их примеру.

«Золотая медаль, три высших образования. И что? „Роллс-Ройса“ у меня еще нет! Я жду свой золотой „Роллс-Ройс“ и миллиард российских рублей!», — расстраивается знаменитость.

Ранее Анна Калашникова поругалась с женой Дениса Лебедева на премьере фильма. Певица флиртовала с женатым мужчиной на глазах его супруги.