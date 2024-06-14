«Это только начало»: Филипп Киркоров заявил, что решил заняться юмором

Известный российский певец Филипп Киркоров рассказал, что решил попробовать себя в юморе. Его слова приводит NEWS.ru.

По словам артиста, желание опробовать себя юморе пришло благодаря шоу «Звезды», где ему пришлось соревноваться с комиком Денисом Дороховым за главный приз. Он также признался, что в ближайшее время их дуэт появится в фильме «Братья».

«Это только начало. Юмор... Впереди у меня съемки полного метра в фильме — «Братья» называется. И мы с Дороховым будем играть главные роли. Из проекта «Звезды», где мы с Дороховым соревновались за главный приз, родилась идея продюсеров нас соединить в одном кино», —поделился музыкант.

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