Год не может вернуть деньги: мошенники развели отца Филиппа Киркорова на 3,5 млн рублей

Отец Филиппа Киркорова стал жертвой мошенников. 92-летний Бедрос Киркоров перевел им 3,5 млн рублей и уже год не может вернуть украденные деньги.

В прошлом году аферист, представившийся «успешным бизнесменом» Санасаром Басеянцяном, втерся в доверие к отцу артиста. Мошенник регулярно с ним созванивался и рассказывал о своих успехах и делах, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В июне 2023 года он взял в долг у Киркорова-старшего 3,5 млн рублей. Деньги были переданы под официальную расписку, в которой Басеянцян обещал вернуть долг до 10 октября прошлого года.

Адвокат потерпевшего Олег Кулагин рассказал, что в марте 2024 года предпринимателя признали банкротом. На него не оформлено никакого имущества и банковских счетов. По всей видимости, злоумышленник и не собирался отдавать долг и втерся в доверие к отцу певца по заранее спланированной схеме.

Бедрос Киркоров написал на бизнесмена заявление в полицию. Адвокат собирается привлечь его к ответственности по статье о мошенничестве. Неизвестно, где сейчас скрывается Басенцян.

Ранее мошенники «развели» актрису Светлану Ляпунову на 95 тысяч рублей в день рождения.