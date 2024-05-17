«Это такая хохма!»: Прохор Шаляпин рассказал про свидание на кладбище

Певец Прохор Шаляпин рассказал, как познакомился с двумя женщинами на кладбище. Артист поделился откровением в эфире шоу «Алена, блин!».

В новом интервью Шаляпин вспомнил о свидании на Ваганьковском кладбище, где его «окрутили женщины преклонных лет». По словам певца, одна из них позвала его в Египет.

«Они забыли, что на кладбище. Одна меня в Египет позвала, говорила, что есть шикарная машина, дом. Это такая хохма! Может, она на кладбище к мужу пришла. Некоторые по семь мужей уже похоронили, и все у них есть», — рассказал Шаляпин.

Прохор не стал уточнять, чем закончилась встреча с женщинами на кладбище.

Ранее Прохор Шаляпин высказался о продаже своего тела за деньги. Подробности читайте в этой новости.

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