«Я играю по-крупному»: Прохор Шаляпин высказался о продаже своего тела за деньги

Певец Прохор Шаляпин заявил, что не продает свое тело за $200 в час. Об этом он признался в шоу Алены Блин.

В гости к Алене Жигаловой пришел Прохор Шаляпин. Журналистка решила зачитать певцу необычные заголовки новостей о нем, часть из которых была фейком. Когда Жигалова прочитала новость о том, что Шаляпин, якобы, выставил свою анкету на сайте для секса за деньги, тот опроверг информацию.

«Я играю по-крупному, какие $200 за час? Это я могу на съемки прийти, это ладно. А $200 за час — ты что меня так недооцениваешь? Мы все бесценны, но если честно, у каждого из нас есть цена», — рассказал он.

Певец также заявил, что некоторые из российских звезд продавали свои интимные услуги в обмен на престижный статус и популярность.

«Ну что, все карьеру построили за красивые глазки, за талант? Кто-то все равно там ночами свое берет за эти карьеры», — рассказал певец.

Ранее мы писали о том, что Прохор Шаляпин раскрыл секрет успеха участников «Фабрики звезд».