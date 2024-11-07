«Это так тупо»: Ольга Парфенюк ответила певице Anna Asti, назвавшей ее дурой

Юмористка Ольга Парфенюк ответила певице Anna Asti, назвавшей ее дурой. Ольга прокомментировала конфликт с артисткой в эфире шоу «Съемка».

Не так давно юмористка заявила, что разочаровалась в концерте певицы. По словам Ольги, ей не понравилось общение знаменитости с поклонниками, а также не хватило энергетики. Узнав о критике, певица назвала Ольгу дурой и отметила, что помнит каждого зрителя в лицо. Как выяснилось, юмористка была удивлена высказыванием артистки.

«Для меня это так тупо. Человек увидел нарезанное видео, решил прокомментировать, назвал дурой. Думаю: «Господи, что происходит?». Я больше удивлена, что люди меня про это спрашивают», — высказалась Ольга.

По ее мнению, конфликт начался с пустого места.

Ранее мы писали, что зрители массово покидали концерт певицы Anna Asti в Уфе. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 31-летний актер Юра Борисов может получить «Оскар» за роль в фильме «Анора».