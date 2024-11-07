31-летний актер Юра Борисов может получить «Оскар» за роль в фильме «Анора». Об этом сообщает зарубежное издание Variety.

По информации источника, Борисов может получить номинацию в категории «Лучший актер второго плана». Предполагается, что Юра будет соперничать за статуэтку с Кираном Калкином, Гаем Пирсом, Стэнли Туччи и Дензелом Вашингтоном.

21 декабря 2024 года станет известно, подтвердятся ли прогнозы зарубежных экспертов. В этот день Американская академия кинематографических искусств представит список номинантов. Награждение запланировано на 23 января 2025 года.

Отметим, что сам Борисов не оценивал свои шансы на «Оскар».

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