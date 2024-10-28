«Сильно разочарованы»: зрители массово покидали концерт певицы ASTI

В Уфе зрители массово покидали концерт певицы ANNA ASTI, которая выступила в городе 27 октября. Об этом сообщает aif.ru.

Выступление звезды состоялось на площадке «Уфа – Арены». Источник приводит сообщения жителей, которые приобрели билеты, но остались разочарованы концертом Анны. Они пожаловались на внешние данные девушки, качество звука и саму программу. Большинство указали на то, что выступление задержали на час, а звук напоминал 90-е и даже хуже.

«Мы ушли с концерта, так как были сильно разочарованы. На фото это один человек, вживую — совершенно другой. Приятного вечера не получилось не только у нас. Многие покидали зрительный зал», — поделилась зрительница.

Другая жительница Уфы отметила, что не была фанаткой певицы, но хотела послушать ее треки. В итоге ей не понравился звук «сомнительного качества» и опоздание на час.

«Осталась максимально недовольна концертом, ушла через полчаса после начала, потому что уже потратила час своего времени на ожидание», – указала еще одна поклонница.

Некоторые отметили, что Анна часто выходит на сцену с опозданием. В этот раз она объяснила случившееся своей болезнью. Кроме того, артистка часто уходила за кулисы. По словам зрителей, в это время играли музыканты, которые выбирали «тяжелую музыку». Из-за качества страдали слушатели, особенно верхних трибун. Критики также отметили, что концерт повторял тур артистки 2022 года.

При этом были поклонники, которые встали на защиту певицы и объяснили массовый уход зрителей тем, что они спешили в гардероб из-за возможной давки.

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