«Это совсем непросто»: Дмитрий Дюжев высказался о влиянии искусственного интеллекта на человечество

Дмитрий Дюжев прокомментировал свое отношение к использованию искусственного интеллекта.

На премьере фильма «ON и ОНА» с Юлией Пересильд в главной роли актер обсудил тему, которая поднимается в данном кинопроекте. Дюжев не стал скрывать, что задумка кинокартины, связанная с взаимоотношениями героини с искусственным интеллектом, кажется ему интересной и привлекательной.

По словам Дмитрия, ему, как зрителю, нравится наблюдать за тем, как в кино изображаются современные реалии.

Актер считает, что искусственный интеллект не достаточно изучен человечеством и что надеется на него не очень правильно. Кроме того Дюжев считает, что нельзя внедрять в дом ИИ в качестве помощника из-за неизвестности, с которой можно столкнуться

«Это такая ожидаемая тема. Мы все хотим в этом разбираться. Мы все хотим дружить с искусственным интеллектом. Мы хотим приобрести такого нового друга — искусственный интеллект, который будет твоим помощником, будет твоим вдохновителем, будет выполнять твои идеи, задумки... Но это требует изучения, это требует времени, это совсем непросто, но очень увлекательно», — разоткровенничался актер в беседе с Kp.ru.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Дюжев объяснил, почему запрещает детям смотреть «Бригаду» и «Жмурки».

Также сообщалось, что Владимир Киселев-старший ответил хейтерам сына, критикующим его заслуги.