«У них нет достаточного опыта»: Дмитрий Дюжев объяснил, почему запрещает детям смотреть «Бригаду» и «Жмурки»

Дмитрий Дюжев объяснил, почему запрещает детям смотреть «Бригаду» и «Жмурки» с его участием.

Артист считает, что подрастающее поколение должно смотреть такое кино, которое могло бы послужить хорошим примером. По словам Дмитрия, детям, не знакомым с Библией и историей, не следует смотреть художественные фильмы про преступность.

Дюжев также отметил, что старается не показывать сыновьям проекты со своем участием, тем более такие, как «Бригада» и «Жмурки». Он уверен, что наследники могут впечатлиться, но неправильно понять посыл кинокартин и сделать ложные выводы.

«Мне кажется, что молодому подрастающему поколению не нужно видеть подобные примеры. У них нет достаточного опыта, еще не сформировалось мировоззрение, они не познали, какими бывают люди, что ими движет и почему», — поразмышлял артист в беседе с ТАСС.

Также Дмитрий рассказал, что у них дома есть особые книги, которые позитивно повлияют на взросление любого ребенка. К ним относятся Библия, собрание пословиц Даля, словарь Ожегова и другие. Актер заверил, что, сначала нужно освоить эти издания, влияющие на мировоззрение и мудрость человека, а лишь только потом включать кино о преступности.

Ранее мы писали о том, что актер Дмитрий Дюжев заявил, что Канада и Латвия наложили на него санкции.

Также сообщалось, что Павел Прилучный рассказал об алиментах на детей от Агаты Муцениеце.