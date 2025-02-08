«Медаль просто дать невозможно»: Владимир Киселев-старший ответил хейтерам сына, критикующим его заслуги

Владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев заступился за сына и ответил хейтерам, критикующим его заслуги.

В 2021 году Юрий Киселев получил награду «За заслуги перед Отечеством» II степени. Многие слушатели не поняли, чем заслужил такое поощрение певец и начали публично его обвинять и осуждать.

Однако отец ЮрКисса не стал мириться с тем, что его сыну приходиться бороться с хейтом людей, обвиняющим его в незаслуженной награды. Оказалось, многие считают, что данное поощрение артист получил только лишь благодаря своему известному отцу.

Но Владимир подчеркнул, что медаль была выдана его наследнику заслуженно и что купить ее невозможно. По словам бизнесмена, певцу могут выдать такую награду только спустя время, когда будет пройдет путь согласований и проверок.

«Всем тем, кто утверждает голословно, подвергая сомнению правомочность награждения Юрия и толкая молодых и не окрепших блогеров на выкладки „купили орден“, „продали орден“, „коррумпировали тех, кто выдает орден“, хотели бы подсказать, что этим занимается отдельное подразделение в Кремле. вы, как никто, знаете все стадии прохождения документов, что медаль просто дать невозможно», — поделился Киселев-старший в беседе с изданием StarHit.

Ранее мы писали о том, что Владимир Вдовиченков и Елена Лядова забрали награды на «Золотом орле».